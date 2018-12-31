Son Dakika Haberleri: Yenikent'te "Ağaç Kesme, Ağaç Dik"

Yenikent'te "Ağaç Kesme, Ağaç Dik"

55 dakika önce

"Ağaç kesme, Ağaç dik" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, yoğun bir katılımla "Ağaç kesme, Ağaç dik" sloganıyla, Yenikent'te toplam 3 bin adet Çam, Ladin, Kestane, Ihlamur, Ceviz ve Yaban Erik fidanı dikimi ve dağıtımıyla gerçekleşti.

Yenikent'te

Sloganıyla 3 bin adet fidan dağıttılar…

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarlığı, Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, Yardımlaşma Derneği, Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu ve İsimsiz Gönüllüler Topluluğu işbirliğinde; "Ağaç kesme, Ağaç dik" sloganıyla, Yenikent'te 3 bin adet çeşitli fidan dağıtıldı.

Etkinliğe; Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy,27. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, Adapazarı İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya İl Emniyet eski Müdürü Osman Babadağ, Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Bahar, Sakarya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürü Burhan Akdoğan, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Korucuk Mahalle Muhtarı Cüneyt Ulu, Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Fikri Arslan, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Adapazarı Şube Başkanı Necmi Baltaoğlu, Yenikent Spor Kulüp Başkanı Tacettin Öztürk, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kulaksız, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Şencan, Adapazarı Orman İşletme Müdürü Özlem Cevahirci, Aykut Yiğit Ortaokulu Müdürü Muhterem Altın, Osmanbey İlköğretim Okulu Müdüresi Tuğba Tuna, Yenikent HEM Müdürü Eyüp Yazıcı, Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdal Erdem, Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Adem Gündüz, İsimsiz Gönüllüler Topluluğu Başkanı Emine Özen, Sakaryaspor Altyapı Sorumlusu Murat Balaban, İmam Faruk Aslan, Yenikent Bölgesi Okul yöneticileri ve öğretmenleri, öğrenciler ve mahalle halkı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:12 Kaynak: Bültenler

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