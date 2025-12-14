Sarıyer'de iş yerinde yangın - Son Dakika
Sarıyer'de iş yerinde yangın

14.12.2025 14:09
Sarıyer Yeniköy'deki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sarıyer, Yeniköy'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yanan tamirhanedeki 2 araç ile yol kenarında park halinde bulunan otomobil hasar gördü.

Kaynak: DHA

