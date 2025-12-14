Sarıyer\'de iş yerinde yangın

Sarıyer, Yeniköy'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yanan tamirhanedeki 2 araç ile yol kenarında park halinde bulunan otomobil hasar gördü.
