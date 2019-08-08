Son Dakika Haberleri: - Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı- Bakan Akar, törene katıldı
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- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı- Bakan Akar, törene katıldı

1 saat önce

- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı Bakan Akar, törene katıldıLEFKOŞA - KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı.

- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı
Bakan Akar, törene katıldı
LEFKOŞA - KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Gemikonağı'nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı.
Cengiz Topel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:04 Kaynak: İHA
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