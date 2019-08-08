- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel
Anıtı törenle açıldı
Bakan Akar, törene katıldı
LEFKOŞA - KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
da katıldı.
Gemikonağı'nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar
, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
, Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı.