Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan "salon muhalefeti" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Mutlaka bir gıda bankası kurulmalı. Bu banka, herkese eşit şekilde ihtiyacı olan gıdayı vermelidir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine bugün başlanacağını anımsatarak, bütçede 2021 yılında 245 milyar lira açık öngörüldüğünü söyledi.

Hükümetin yeni tip koronavirüs salgınını, ekonomiyi, eğitimi ve adaleti kötü yönettiğini öne süren Yılmaz, "Vatandaşın durumu içler acısı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de muhalefetin, "salon muhalefeti" yaptığını savunan Yılmaz, "Muhalefet halktan kopuk, halkın hiçbir gerçeğine uyamayan, işlevsiz, kapasitesiz ve bomboş bir muhalefet. Kendinize gelin. Sağlık Bakanı yalan söylüyor, Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor, Adalet Bakanı yalan söylüyor. Kimse çıkıp iki kelime doğru laf edemiyor, edeni de 'vatan haini' ilan ediyorlar." diye konuştu.

Yılmaz, iktidar ve muhalefetin birbirinin kopyası olduğunu, siyasette sürekli aynı gündemin tartışıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Yok efendim Kılıçdaroğlu korkuyormuş... Korkuyorsan niye siyaset yapıyorsun? Çekil git. Burası korkan adamın yeri değildir. İşten atılıyor insanlar. Kafeler kapanmış, restoranlar kapanmış, millet aç susuz, sen kendinden korkuyorsun. Sen kendinden korkarsan millet daha fazla korkar. Kurgulu ittifaklara ayıracağın zamanı millete ayırsaydın, milletin gerçek sorunlarının ne olduğunu zaten anlardın. İnsanlar patlama noktasına gelmiş artık. TBMM tiyatro salonu olmuş. 'Kabul edenler, etmeyenler meclisi' oldu. Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır, oradan kontrol sağlanıyor. Muhalefet kukla. Dış destekli, yabancıların kontrolüne geçmiş, hiçbir işle ilgilenmeyen basit, kapasitesiz, tamamen halktan kopuk."

Ekonomiyi canlandıracak paketlerin olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, dar gelirli vatandaşların vergiden muaf tutulması gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Mutlaka bir gıda bankası kurulmalı. Bu banka, herkese eşit şekilde ihtiyacı olan gıdayı vermelidir. Türkiye'nin dışarı gidecek herhangi bir kuruşunun da engellenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.