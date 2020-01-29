Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik - Son Dakika Spor

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik

7 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YaşarTürkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik, System.String[]

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'nin sporcuları, turnuvada 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Sporcular, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede sporun geliştirilmesi için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Yenimahalle'nin geleceğini düşünerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanması amacıyla ilçenin dört bir yanına spor salonları ve yüzme havuzları açtık. Yenimahalle'nin gençlerine güveniyorum. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, ilçemizi gerek yurt için de gerekse yurt dışında katıldığı turnuvalarda gururla temsil ediyor, Yenimahalle'ye büyük başarılar kazandırıyor. Turnuvada emeği geçen ve madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, onları eğiten ve destek olan hocalarına teşekkür ediyorum."

Yenimahalle Belediyesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak
Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:35:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]