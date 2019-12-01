Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de mantar yetiştiriciliği kursları açıldı
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Yenimahalle'de mantar yetiştiriciliği kursları açıldı

6 saat önce

Yenimahalle Belediyesince uygulamalı mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.

Yenimahalle'de mantar yetiştiriciliği kursları açıldı, System.String[]

Yenimahalle Belediyesince uygulamalı mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarına katılanlara istiridye, kültür ve özel mantar türlerinin üretim aşamaları öğretildi.

Bu kapsamda Çubuk ilçesindeki mantar tesislerinde uygulamalı eğitim alan kursiyerlere, mantar yetiştirmenin süreçleri gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımız hem hobi ediniyor hem de bu işten para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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