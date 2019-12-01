Yenimahalle'de mantar yetiştiriciliği kursları açıldı

Yenimahalle Belediyesince uygulamalı mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarına katılanlara istiridye, kültür ve özel mantar türlerinin üretim aşamaları öğretildi.

Bu kapsamda Çubuk ilçesindeki mantar tesislerinde uygulamalı eğitim alan kursiyerlere, mantar yetiştirmenin süreçleri gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımız hem hobi ediniyor hem de bu işten para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.