Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'nin goalball sporcuları namağlup ilerliyor
Son Dakika Spor Haber

Yenimahalle'nin goalball sporcuları namağlup ilerliyor

32 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadınlar Takımı, Goalball Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. Lig'in ilk devresini namağlup lider tamamladı.

Yenimahalle'nin goalball sporcuları namağlup ilerliyor, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadınlar Takımı, Goalball Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. Lig'in ilk devresini namağlup lider tamamladı.
Goalball Kadınlar Takımı, 17-22 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk devreyi yenilgisiz kapattı.
Goalball takımı, antrenör Osman Karalı liderliğinde, milli sporcular Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altunoluk ve Reyhan Yılmaz ile şampiyonaya katıldı.
10 takımın kıyasıya mücadele ettiği Türkiye şampiyonasında 92 gol atan sporcular, karşılaşmalarda en az gol yiyen takım unvanını kazanarak, Aralık ayında yapılacak olan ligin ikinci yarısı öncesinde moral depoladı.
Yenimahalle'nin sporcularının her branşta engel tanımayarak ilçeye büyük başarılar kazandırdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de sporun tüm dallarına önem veriyoruz. Görme engelli goalball kadın takımımızın Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğu büyük başarı, sezon boyunca yaptığı yoğun çalışmaların ve emeğin ürünüdür. Sporcularımız, ilçemizi tüm Türkiye'ye ve milli takım aracılığıyla dünyaya duyuruyor, ilçemizi gururla temsil ediyor. Engelsiz sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan sporcularımıza ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Eskişehir, Yenimahalle Belediyesi, Türkiye, Yenimahalle, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'nin goalball sporcuları namağlup ilerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]