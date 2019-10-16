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YENİMEK Yağlı Boya Resim Sergisi açıldı

1 saat önce

Yenimahalle ilçesinde, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda (YENİMEK) yağlı boya resim eğitimi alan kursiyerlerin resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

YENİMEK Yağlı Boya Resim Sergisi açıldı, System.String[]

Yenimahalle ilçesinde, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda (YENİMEK) yağlı boya resim eğitimi alan kursiyerlerin resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Belediye Başkanı Fethi Yaşar yaptı.

Eserleri tek tek inceleyerek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Yaşar, "Bu ürünleri ortaya koyabilmek için 6 ay eğitim gördünüz. Görüyorum ki hepiniz çok güzel işler çıkarmışsınız. Tebrik ederim. Bugün sergi salonumuzda YENİMEK Avcılar ve Meydan Kurs Merkezi öğrencilerinin resimleri sergileniyor. Hepsini çok beğendim elinize, emeğinize sağlık. Açtığımız kurslar sadece hobi kursu değil aynı zamanda meslek edindirme kursudur. Bu kurslarda eğitim görüp öğrendikleriyle kendine iş kapısı açan vatandaşlarımız var, aile bütçesine katkıda bulunan vatandaşlarımız var." dedi.

Aralık ayına kadar açık kalacak sergide, 500'den yağlı boya resim yer alıyor.

Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet Ran, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:23 Kaynak: AA
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