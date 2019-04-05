Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Görevi Devraldı
1 saat önce
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın görevi devraldıBURSA - Yıllarca Yenişehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.
Yenişehir
Belediye Başkanı Davut Aydın
görevi devraldı
BURSA - Yıllarca Yenişehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.
Yenişehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
, İl Başkanı Cihangir
Kalkancı, eski başkan Süleyman Çelik
, yeni başkan Davut Aydın, önceki dönem belediye başkanı Bülent Hamdi Cingil
, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Devir teslim töreninde görevi bırakan Süleyman Çelik, "Böyle güzel bir cuma gününde görevi kardeşimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Görev sürem boyunca Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi abdestsiz hiçbir devlet evrakını imzalamadım. Davut kardeşimizin de böyle yapacağından şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek
'in Utansın şiirini okuyarak başladı. Aydın, Alparslan Türkeş
'i de unutmadı. 3 hilalli olarak boyanan kurbanlık ile çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!