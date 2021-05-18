Yenişehir'de "19 Mayıs'ta 19 Gençle Buluşuyoruz" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "19 Mayıs'ta 19 Gençle Buluşuyoruz" etkinliği düzenlenecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenecek programa, ilçe genelinde akademik, spor ya da sanat alanlarında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş 19 genç konuk olacak.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de katılacak.