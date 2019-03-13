Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık
, Kocaeli Ağrılılar Derneği'ni ziyaret etti.
Işık, Dernek Başkanı Şefik Alpaslan ve Ağrılı vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
Ağrılılarla karşılıklı güven ilişkisine dayalı uzun yıllara dayanan dostluk içinde olduğunu belirten Işık, "Buluşmamız verimli ve samimi geçti. Ağrılı
hemşehrilerimiz her zamanki gibi AK Parti'ye güçlü destek veriyor. Yine inşallah o
desteklerini 31 Mart seçimlerinde de esirgemeyeceklerine inanıyoruz." diye konuştu.
-" Türkiye
'de huzur arayan Dilovası
'na baksın"
Ağrılı vatandaşların nüfusun yoğun olduğu Dilovası ilçesinde yaptıkları hizmetleri anlatan Işık, şunları kaydetti:
"Biz Dilovası'nı her yerde örnek gösteriyoruz. Diyoruz ki, Türkiye'de huzur arayan Dilovası'na baksın. Orada Türk'ü, Kürd'ü, Lazı, Çerkezi var ve hepsi kardeşçe yaşıyor. Dolayısıyla birlikte yaşamanın en güzel örneği Dilovası oldu."
Kocaeli Ağrılılar Dernek Başkanı Şefik Alpaslan da Fikri Işık ile il başkanlığından bugüne kadar hep samimi ve iç içe olduklarını belirterek, "Sağ
olsun, elinden geldiğince yöremize, insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Gönül
dostumuz Fikri beyden razıyız." ifadelerini kullandı.