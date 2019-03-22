Yerel Seçimlere Doğru

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
, "Öyle perde arkasından pazarlıklarla Cumhur İttifakını kimse yok edemez. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara ülkücüler oy vermez. Bizi birleştiren vatan ve millet sevgisidir, bayrak aşkıdır." dedi.
Balta, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Çarşıbaşı
Kadın Kolları başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin normal bir seçim olmadığını, beka meselesi olduğunu söyledi.
Bunu anlamak için yapılan beraberliklere iyi bakılması gerektiğine işaret eden Balta, " Bunu alenen de dile getiriyorlar. CHP
kimle ittifak kurdu? HDP
kimin güdümünde, kimin kuklası? Eli kanlı terör örgütü PKK
'nın. Başka kim var bu ittifakta? Adı sözde İyi Parti ve Saadet Partisi. Kendini milliyetçi bir parti diye tanıtan bir parti ve 28 Şubat
'ta Genel Başkanları rahmetli Erbakan
Hocaya yapılanları unutan Saadet Partisi. Karşımızda Kandil
'den talimat alan teröristlerle kol kola yürüyenler var." ifadelerini kullandı.
-"Cumhur İttifakını kimse yok edemez"
Adaylarının makam, mevki ve makam gütmediğini vurgulayan Balta, sadece al bayrak altında yaşamak isteyenlerle yollarına devam ettiklerini ifade etti.
24 Haziran seçim sonuçlarına bakıldığında da bu seçimin beka meselesi olduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:
"O seçim sonuçlarına kim sevinmişti? PYD, PKK, Avrupa
, Amerika
, İsrail
sevinmişti. Şimdide ellerini ovuşturmuş bekliyorlar. Ama siz asla sevinemeyeceksiniz. Türk milleti, vatanımız, bayrağımız, mazlumlar sevinecek. Sizler sadece avucunuzu yalarsınız. Öyle perde arkasından pazarlıklarla Cumhur İttifakını kimse yok edemez. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara ülkücüler oy vermez. Bizi birleştiren vatan ve millet sevgisidir, bayrak aşkıdır. Bir seçimlik değil, çıkar için birleşme değil. Bu ittifak milletin bekası için kurulan ittifaktır, Türkiye
'yi hedeflerine ulaştıracak ittifaktır. Türkiye'yi, Trabzon'u Çarşıbaşı'nı 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak ittifaktır."