Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı - Son Dakika

Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

20.10.2020 15:14

Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı Cerrahi alanlarda hayati öneme sahip medikal bir ürün olan "antibiyotikli kemik çimentosu" ithalatı yüzde 50 azalacak Isparta'da yaklaşık bir yıl önce ortopedi ve beyin ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk yerli...

Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Cerrahi alanlarda hayati öneme sahip medikal bir ürün olan "antibiyotikli kemik çimentosu" ithalatı yüzde 50 azalacak

ISPARTA - Isparta'da yaklaşık bir yıl önce ortopedi ve beyin ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk yerli kemik çimentosunu üreten firma, şimdi de Sağlık Bakanlığı'ndan antibiyotikli kemik çimentosunun sertifikasını aldı. Kemik çimentosu ithalatını yüzde 50 azaltan firma, 6 ülkeye de ihracat yapıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent'te bulunan bir firma, 2015 yılında başladığı AR-GE çalışmalarından başarılı sonuç alarak, 2019 yılında KOSGEB'in destekleriyle ilk yerli kemik çimentosu üretmeye başladı. Total eklem protezlerinin yanı sıra, kırık tespiti ve osteoporoza bağlı vertebra kırıklarının tedavisi ve eklem ile kemiklerin yeniden yapılmasında kullanılan kemik çimentosu için AR-GE çalışmalarına devam eden firma, başarısını yeni ürünle taçlandırdı. Firma, yeni ürettiği yerli antibiyotikli kemik çimentosu için Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı'ndan onay belgesini aldı. Cerrahi alanlarda hayati öneme sahip bir medikal ürün olan antibiyotikli kemik çimentosunun yerli üretimi bu alandaki ithalatı da yüzde 50 azaltacak.

"Antibiyotikli versiyonu için onay alındı"

Firmanın sahibi Yavuz Genç, Türkiye'nin tıbbi cihaz alımında en az bir ürünün dışa bağımlılığını sona erdirmek amacıyla 2015 yılında yola çıktıklarını ve yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından kemik çimentosu üretmeye başladıklarını ifade etti. Bir hafta önce de ürünün antibiyotikli versiyonu için versiyonunu Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı'ndan onaylı sertifikayı aldıklarını belirten Genç, bu ürünün de cerrahların kullanımına sunulduğunu söyledi.

"Antibiyotikli versiyonu cerrahlar tarafından oldukça tercih ediliyor"

Antibiyotikli kemik çimentosunun, enfeksiyon riski taşıyan hastalarda protez ile doku arasındaki mikro organizmaların oluşumunu engellediğini ve bu yüzden cerrahlar tarafından oldukça tercih edildiğini belirten Yavuz Genç, "Bu ürünler, herhangi bir travmaya bağlı vertabiada oluşan kırıklarda enjekte edilerek, dokunun tekrar eski haline gelmesini ve sağlam bir yapıya kavuşup, stabil olmasını sağlıyor. Şu anda ürünlerimiz Türkiye genelinde en çok beğenilerek kullanılan ürünlerdir. Bunun yanı sıra antibiyotiksiz kemik çimentosu vakalarda kullandırdığımız ürünlerimizdir" diye konuştu.

"6 ülkeye ihracatımız var, Almanya'da bir şirketle görüşüyoruz"

Genç, kemik çimentosunun yaklaşık bir yıldır yurtdışındaki sağlık kuruluşlarına ihraç edildiğini ifade ederek, "Halihazırda 6 ülkeye ihracatımız var. Bunlar yakın ülkelerimiz ve Asya ülkeleri. Avrupa ülkelerinden sadece Almanya'da görüştüğümüz bir şirket var. Onlara da yakın zamanda ürünlerimizi göndermeye başlayacağız. Şu ana kadar ihraç ettiğimiz ürünlerle ilgili iyi geri dönüşler alıyoruz. Ürünlerimiz dışa bağımlılığımızı ciddi anlamda azalttı çünkü tıbbi cihazda yüzde 85 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Biz orta biyolojik ürünlerdeyiz ama tıbbi cihaz çok geniş bir kalem ve ülkemiz yerli üretimde son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı. Bu alanda yerli üreticilerle bizle iyi bir uyum sağlıyoruz. Yerli protez üreticileri yerli kemik çimentosunu tercih ediyorlar. Şu anda ithal olan kemik çimentolarıyla ciddi rekabet halindeyiz. Onların farklı bir fiyat politikası var ancak bizim de karşı bir savımız var. Kendi ürünümüzde kemik çimentosunda dışa bağımlılığı yüzde 50 azalttık diyebiliriz" dedi.

"İthalatı azaltmak için büyük şirketlerle diyalog halindeyiz"

Genç, şu an döviz kurlarının yüksek olmasından dolayı kemik çimentosu gibi ürünlerin ithal olarak ülkeye gelmesinin zorlaştığını söyledi. Bu konuda görüştükleri distribütör firmalar olduğunu kaydeden Genç, "İthal ettikleri kemik çimentosunu yerliye çevirmek üzere büyük şirketlerle diyalog halindeyiz. Ülke olarak üretmeye ihtiyacımız var. Bu konuda da yüksek teknolojili ürünleri seçip üretmeliyiz. Tüm üniversitelerimizin özellikle tıbbi cihaz alanında üretime ve AR-GE'ye destek olmalarını girişimcilerimizle sanayicilerimizin de bu konuda ellerini taşın altına koyarak üniversite sanayi işbirliğini verimli şekilde değerlendirmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.

Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı
Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı
Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı
Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Sağlık Bakanlığı, Ortopedi Bölümü, Isparta, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli antibiyotikli kemik çimentosu Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı - Son Dakika

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