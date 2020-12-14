Yerli aşının Faz-1 çalışması başarı ile tamamlandı - Son Dakika

Yerli aşının Faz-1 çalışması başarı ile tamamlandı
14.12.2020 10:47
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1dozlamasının bu gün itibariyle tamamlandığını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1dozlamasının bu gün itibariyle tamamlandığını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Covid-19'a karşı Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.
-İHA-
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