'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi

24.12.2020 12:02
'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi, System.String[]

Yerli Teknoloji ile Gelişen Türkiye temalı Teknoloji Zirvesi online olarak gerçekleştirildi.

Yerli Teknoloji ile Gelişen Türkiye temalı Teknoloji Zirvesi online olarak gerçekleştirildi. Zirvede, yerli eğitim teknolojileri ürünlerinden bankacılık ve finans yazılımlarına, sağlık bilişiminden savunma teknolojilerine kadar birçok başlık konuşuldu.

Teknoloji Zirvesi'nde çeşitli konular teknoloji kurumları ve uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü ortaokul öğrencilerinden oluşan robotik takımı Teachlab'ın öncülüğünde gerçekleştirilen online zirvede yerli teknolojinin dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Yerli tüketimin bilinçli olarak artması için, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.

TEKNOLOJİ ALANINDA KARİYER HEDEFLEYEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER VERİLDİ

Türkiye'de, yerli teknoloji projelerine sağlanan destekler ve hayata geçirilen projelerin konuşulduğu zirvede, katılımcılar teknoloji alanında kariyer hedefleyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Yerli Teknoloji ile Gelişen Türkiye" temasıyla düzenlenen zirve, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni İbrahim Sünger'in moderatörlüğünde gerçekleşti. "Yerli Yazılım", "Yerli Girişimlere Destek ve Robotik", "Milli Teknoloji Projeleri" ve "Yerli Üretimin Geleceği' olmak üzere dört oturumda toplamda sekiz farklı kurumdan katılımcı, zirvede yer aldı.

"Yerli Yazılım" oturumuna Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlker Helvacı ve Bilişim A.Ş. Ürün ve Hizmet Direktörü Sedat Yılmaz katıldı.

"Yerli Girişimlere Destek ve Robotik" oturumuna T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İlknur İnam ve Intecro Robotik Tasarım Takım Lideri Ar-Ge Mühendisi Gökhan Şensoy katıldı. "Milli Teknoloji Projeleri" oturumuna T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Projeler Koordinatörlüğü Ulusal Projeler Koordinatörü Yasin Yarbay ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Mesleki Eğitim Şefi Berat Emre İleri katıldı.

Zirvenin son gününde "Yerli Üretimin Geleceği" oturumuna T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı Uzman Merve Ayyüce Kızrak ile Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. Kıdemli Yazılım Mühendisi Muratcan Tuksal katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İncek Kampüsü öğrencileri Derin Su Güler, Elif Gözübüyük, Eylül Çelik, Yağız Ali Toprak, Ahmet Birtan Alagöz, Umay Kaya ve Dolunay Kaya'dan oluşan robotik takımı Teachlab, Türkiye'nin teknoloji geleceği için önemli olan yerli teknoloji hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.


'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi
'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yerli Teknoloji ile gelişen Türkiye' Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika


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