Yerli ve milli üretimi destekleyecek olan 'EKTAM' faaliyetlerine başladı

– EKLEMELİ İmalat (3D Printing) teknolojilerinin yerli hale getirilmesi amacıyla 2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetlerine başladı.

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde oluşturulan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., ROKETSAN A.Ş. ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.'nin paydaşları arasında yer aldığı; Michigan State Üniversitesi (ABD), AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bulgar Bilim Akademisi gibi uluslararası kurumların da ortakları arasında bulunduğu 'Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi' (EKTAM) proje faaliyetlerine başladı.

İLK ETKİNLİK ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

EKTAM bünyesinde oluşturulan 'Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknoloji Platformu'nun Ar-Ge projeleriyle çalışır hale gelmesine yönelik olarak TÜBİTAK'ın desteğiyle 1004 programı çerçevesinde değerlendirme ve işbirliği toplantısı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Bulut Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Proje Paydaşlarından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, TOBB-ETÜ, TÜBİTAK MAM, TUSAŞ-TAİ, TUSAŞ-TEİ, ROKETSAN A.Ş., Özler Plastik A.Ş., FNSS A.Ş. Fiblas Ltd. Şti., ERMAKSAN ve ASELSAN temsilcileri katıldı.

İki oturumda gerçekleşen toplantının ikinci oturumunda ise 1004 programının tanıtımı, Teknoloji Kazanım Yol Haritasının Değerlendirilmesi, Araştırma Programı Yönetişim Modeli, Fikri Sına-i Mülkiyet Hakları Paylaşım Modeli konularında değerlendirmeler yapıldı.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ BÜYÜK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut toplantıda yaptığı konuşmada "Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma sürecinde bir noktaya geldi. Ama o noktada durdu, eşiği atlamanın tek yolunun ise böyle önemli firmaların ve üniversitelerin bir araya gelip gerçekleştireceği katma değeri yüksek projelerdir" dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise, "2013'te eklemeli imalatla başlayan süreç, üniversiteler ve firmalarla birlikte büyüyor. Bugün dokuz firma, yedi üniversitenin yer aldığı geniş bir işbirliği haline geldi. EKTAM, yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile üniversitelerin destekleriyle bir ulusal mükemmeliyet merkezine dönüştü" diye konuştu.

1004 PROGRAMI NEDİR?

2018 yılı içerisinde sadece araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı kanun kapsamında araştırma merkezi olan kurumlara yönelik TÜBİTAK tarafından açılmış bir proje çağrısı olan 1004 programının amacı, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda izlenebilir hedefleri olan ticarileşme potansiyeli yüksek projeler demetini içeren araştırma programlarını desteklemektir. 1004 programı ile, belirlenen öncelikli alanlarda bilgi birikimi olan, ekipman altyapısı olan kurum-kuruluşları bir araya getirip, birlikte ürün üretmeye yönelik bir destek programı oluşturmak hedefleniyor.

EKTAM HAKKINDA

Geleceğin imalat teknolojisinin yerli hedefler doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına başlayan EKTAM, yerli ve milli üretim için harekete geçecek.

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin EKTAM aracılığıyla çıktılara dönüşmesi hedeflenen proje ile araştırma merkezinin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşların üretim/ekipman beklentileri dikkate alındı.

EKTAM, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki makina imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak, havacılık ve savunma sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesinin ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesini hedefliyor.

- İstanbul