Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

03.07.2022 22:17
Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), sığınmacı öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenledi.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), sığınmacı öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenledi.

YEÇED'in Fatih Mihrimah Sultan Camisi avlusunda düzenlediği yıl sonu etkinliğine çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Programda çeşitli gösteriler, etkinlikler, oyunlar düzenlenirken öğrenciler geliştirdikleri projeleri sundu.

Finalde jürinin değerlendirmesi sonrasında dereceye giren gruplar ödüllendirildi. Ayrıca okul döneminde yüksek başarı gösteren öğrencilere de hediyeler verildi.

Öte yandan, savaş ve göçten etkilenen çocuklar için projeler üretip çalışmalar yapan YEÇED, bu yıl sığınmacı öğrencilerin eğitime katılımı ve topluma uyumlarını kolaylaştırma hedefiyle "Okul Yolu ve Adım Adım Gelecek" projelerini İstanbul'un 6 ilçesinde gerçekleştirdi. Çalışmalardan 350'den fazla çocuk ve ailesi yararlandı.

Adım Adım Gelecek Projesi'nde okul dönemi boyunca sığınmacı öğrenciler, gönüllü üniversite öğrencileri ile haftada bir gün bir araya gelerek akademik, psiko-sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinlikler gerçekleştirildi.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre dernek, çatışmadan etkilenen zorla yerinden edilmiş çocukların eğitim hayatına kazandırılması; akademik, sosyal, duygusal ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi konusunda 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor.

Dernek, çocukların iyi olma halini desteklemek, kendi toplumları ve birlikte yaşadıkları ev sahibi toplumun iyi oluş haline katkı sağlamayı ve sosyal uyumu artırmayı da hedefliyor.

YORUMLAR
500
SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK Kütahya Tasarım Teknokent'te firmalar için kaynaşma etkinliği Kütahya Tasarım Teknokent'te firmalar için kaynaşma etkinliği Son Dakika | Sultanbeyli Emniyeti şehit ve polis çocuklarını 'Sosyal Etkinlik'te bir araya getirdi Son Dakika | Sultanbeyli Emniyeti şehit ve polis çocuklarını 'Sosyal Etkinlik'te bir araya getirdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 22:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement