Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar - Son Dakika
BBC

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar

10.12.2020 05:02
Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar, System.String[]

Doğanın terkedilmiş alanları geri alışını anlatan bir proje 2020 Yeryüzü Fotoğrafı yarışmasında büyük ödüle layık görüldü.

Doğanın terkedilmiş alanları geri alışını anlatan bir dizi fotoğraftan oluşan çalışma, 2020 Yeryüzü Fotoğrafı yarışmasında en büyük ödülü aldı.

Fransız fotoğrafçı Jonathan Jimenez ya da diğer adıyla "Jonk" tarafından çekilen doğanın geri gelişi serisinde Abhazya'da bir kafe ve tiyatro, Portekiz'de bir otel ve İtalya'da bir yüzme havuzu da var.

Jonk'un fotoğraflarından oluşan çalışma 2600 aday arasından seçildi.

Yarışma organizasyonunun başkanı Pulitzer ödüllü foto muhabiri Marissa Roth "Jonk'un etkileyici fotoğraflarını, sergilediği beceri ve vizyonun düzeyi, ama aynı zamanda insanın doğayla birlikte yaşama ikiliğini işleyen bir Yeryüzü Fotoğrafı örneği oluşturması nedeniyle birinciliğe layık gördük" dedi.

Forestry England (İngiltere Ormancılık Kurumu) ve Royal Geographical Society (Kraliyet Coğrafya Derneği) tarafından yapılan değerlendirmede adaylar arasından kısa listeye alınan 50 fotoğraf ve 4 film arasından 6 kategoride birincileri belirlendi.

Yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.





Yanrong Guo, Miss adını verdiği, Çin'de Yi halkının yaşadığı en büyük yerleşim olan özerk Liangshan Yi bölgesinde, pipo içen bir adamı fotoğrafladığı görselle Halk jürisi kategorisinde birinci oldu.





Yi Sun, İspanya'da kuraklık yaşanan bir mevzimde traktörlerin tarlada iç içe geçmiş izlerini havadan görüntülediği Kuru Toprakta Tarım 7. Çalışma adını verdiği görseliyle Doğa kategorisinde ödüle değer bulundu.





Charles Xelot, insan eliyle çıkan ve her şeyi yok eden bir orman yangınında ölen bir ağacın, iki yıl sonra çektiği Ölü Ağaç adlı fotoğrafıyla, Değişen Ormanlar kategorisinde birinciliği aldı.





Joe Habben ise Değişen Bir İklim kategorisinde Venedik'te suların yükselişinin etkisini yansıtan fotoğrafıyla ödüllendirildi.

Video kategorisinde büyük ödülü Sean Gallagher Kamboçya Yanıyor başlıklı kısa filmiyle kazandı. Film ülkedeki hızlı ormansızlaştırmanın etkilerini sergiliyor.

Yarışmanın birincileri ve kısa listeye giren çalışmalar 2021 yılı İlkbaharına kadar İngiltere'nin çeşitli park ve orman alanlarında ve Londra'daki Royal Geographical Society binasında farklı tarihlerde sergilenecek.

Bütün fotoğraflar Royal Geographical Society tarafından paylaşılmıştır .

Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar
Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar
Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar
Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar
Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar

Portekiz, Tiyatro, Abhazya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar - Son Dakika Dünya

BBC

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