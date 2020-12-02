Yeşil sahadan mühendisliğe - Son Dakika

Henüz 9 yaşındayken Göztepe'de futbola başlayan, kısa sürede yeteneğini kanıtlayarak şimdiye kadar 16 kez milli takım formasını giyen Doğu Demirkol, spordaki başarısını akademik hayata taşıdı. Sporla eğitimin birlikte yürütülebileceğini bir kez daha kanıtlayarak bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanan Demirkol, "İki yıl önce maç sırasında ön çapraz bağlarımdan ciddi bir sakatlık yaşadım. Kariyerim tehlikeye girmesine rağmen futboldan kopamadım ancak futbolla birlikte eğitimime de ağırlık vermem gerektiğini çok net anladım. Babam gibi inşaat mühendisi olmayı kendime hedef koydum ve istediğim bölümü kazandım" diye konuştu.

Bornova ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Doğu Demirkol, çocukluktan beri tutkuyla bağlı olduğu futbola ilk adımı Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de attı. İlkokuldayken seçmelere katılarak Göztepe'de kariyerine başlayan Demirkol, başarı basamaklarını hızla çıktı. Futbola ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Demirkol, azimle çalışarak Türk Milli Takımı'na kadar yükseldi. U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-19 kategorilerinde şimdiye kadar16 kez milli formayı giyen Demirkol, İngiltere, Romanya, İtalya, Karadağ, Belarus, İsveç, İrlanda, Azerbaycan, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyle oynanan maçlarda sol bek mevkisinde başarıyla mücadele etti. Şu anda Göztepe'nin U-19 takımında yer alan Demirkol, seneye profesyonel olmayı hedefliyor.

Pandemi nedeniyle idman programlarının da etkilendiğini ancak özel antrenörlerin yönlendirmesiyle her gün yaklaşık 2 saat çalışmaya devam ettiğini belirten Demirkol, "Futbol, benim için çocuklukta başlayan ve hiç azalmayan bir tutku. Ailemin de desteğiyle Göztepe'de futbola başlamam, benim bambaşka bir dönem geçirmemi sağladı. Ortaokul ve lisede kendimi hem fiziksel ve ruhsal olarak geliştirdim hem de milli takıma kadar yükselerek unutulmaz deneyimler yaşadım. Futbol, bana her açıdan çok şey kattı ancak bir kişi hayatta tek şeye bağlı kalmamalı. Sadece iyi futbol oynamak, kendinize doğru bir yol seçeceğiniz anlamı taşımıyor. İki yıl önce bir maç sırasında ön çapraz bağlarımdan ciddi bir sakatlık yaşadım. Aylarca sahalardan uzak kaldım. Bu durum da bana eğitimime önem vermem, akademik kariyerden vazgeçmemem gerektiğini gösterdi. Bazı kişilerde sporla eğitimin bir arada olmasının zor olduğuna ilişkin önyargı var. Bunun doğru olmadığını göstermek istedim ve başardım" dedi.

Demirkol, şöyle devam etti:

"Babamın mesleği inşaat mühendisliği. Ben de onun mesleğini yapmayı çok istedim. Aklımda öncelikle inşaat mühendisliği, bir ihtimal de makine mühendisliği vardı. Sınava çok çalıştım ve İzmir Ekonomi Üniversitesini kazanarak hedefime ulaştım. Korona virüsü nedeniyle şu anda yüz yüze eğitim yapılamıyor. Derslerimizi online olarak sürdürüyoruz. Pandemi, Göztepe'deki idman ve maç programımızı da etkiledi. Özel antrenörüm var, her gün belli bir program çerçevesinde derslerimden arda kalan zamanlarda 2 saate yakın çalışıyorum. U-19 takımındayım ve seneye profesyonel olarak Göztepe formasını giymek benim en büyük hedeflerimden biri." - İZMİR