YEŞİLAY, "Sporla güçlen, sağlıklı yaşa" mottosuyla 81 ilde çocuk şenliği düzenledi - Son Dakika
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YEŞİLAY, "Sporla güçlen, sağlıklı yaşa" mottosuyla 81 ilde çocuk şenliği düzenledi

01.07.2026 18:20
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla yürüttüğü önleyici çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" mottosuyla 81 ilde eş zamanlı il spor etkinlikleri düzenledi.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde, bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmaların temel unsurlarından biri olan sporun çocukları bağımlılıklardan koruyucu rolüne dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

İstanbul'da düzenlenen program, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, günün ilk bölümünde gruplar hâlinde bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam temalı farkındalık eğitimlerine katılarak çeşitli atölye çalışmalarında yer aldı. Gün boyunca spor oyunları, şişme oyun alanları ve farklı spor istasyonlarında eğlenceli aktivitelerle buluşan çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sporun yaşamlarına kattığı olumlu değerleri deneyimledi. Program, çeşitli ikramlarla renkli bir şenlik atmosferinde tamamlandı.

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Etkinliğin sonunda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı "Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar" başlıklı mektup, bağımlılıklarla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla çocuklara, ebeveynlerine ulaştırmaları için takdim edildi.

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"SPOR, BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE EN ETKİLİ KORUYUCU UNSURLARDAN BİRİDİR"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, etkinlikte yaptığı açıklamada sporun bağımlılıklara karşı önleyici gücüne dikkat çekti. Albayrak, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızın iş birliğiyle bu etkinliği 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli görüyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede sporun en güçlü koruyucu unsurlardan biri olduğuna inanıyor, faaliyetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz. Çocuklarımız etkinlik kapsamında önce kısa bir bağımlılıkla mücadele eğitimine katıldı, ardından futbol, basketbol, masa oyunları, atölye çalışmaları, boyama etkinlikleri ve jenga gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Bugün burada çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor. Biz her birini birer Yeşilay gönüllüsü olarak görüyor, onlarla sık sık bir araya gelmeyi önemsiyoruz” dedi.

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YEŞİLAY,

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Türkiye, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam YEŞİLAY, 'Sporla güçlen, sağlıklı yaşa' mottosuyla 81 ilde çocuk şenliği düzenledi - Son Dakika

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