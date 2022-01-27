Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden unutulmaz Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik için cenaze namazı kılındı.

Teşvikiye Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan namaza Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Halil Ergün, Girik ile yakın dostlukları olduğunu söyledi.

Usta sanatçıyı bağrına basan vatandaşlardan biri olduğunu da dile getiren Ergün, birçok filmde birlikte oynadıklarını belirterek, "Çok anımız var. Dilerim ki bütün insanlar onun gibi yeryüzüne, toplumumuza, memleketimize iz bırakarak gitsin. Her şeyiyle mükemmel izler bırakarak gitti. Onunla onur duyuyoruz." dedi.

Girik'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında usta sanatçılar Nuri Alço, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Engin Çağlar, Nurseli İdiz, Erdal Özyağcılar ve Türkan Şoray da yer aldı.

Sanatçının cenazesi, 2015'te vefat eden eşi Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a götürüldü.