KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular - Son Dakika
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KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

31.05.2022 11:00

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanın içindeki Okçular Şelalesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanın içindeki Okçular Şelalesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Okçular köyü sınırlarında yer alan şelale, ağaçların arasından yaklaşık 10 metreden dökülerek basamak basamak 11 çağlayandan oluşuyor.

Yeşilin tonları arasına gizlenmiş Okçular Şelalesi, sıcaktan bunalanlara rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.

Okçular köyü muhtarı Sabahattin Söğünmez, AA muhabirine, köylerinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Okçular Şelalesi'ni basamaklı yapısından dolayı Denizli'deki Pamukkale travertenlerine benzettiklerini aktaran Söğünmez, şunları kaydetti:

"Suyumuzun doğal yapısı ve içindeki mineral yapısıyla rengi beyaz yerine kahverengidir. Gerçekten de insanların dinlenebileceği, hoş zaman geçirebileceği bir yer. Burası adeta saklı cennet gibidir. İnsanlar burada kuş ve su sesi arasında yazın sıcağını hissetmeden suyun serinliğinde güzel vakit geçirebilir."

Okçular Şelalesi'ni her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Söğünmez, "Gelenlere daha iyi hizmet edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bungalov evler, piknik yerleri ve restoran yapmayı planlıyoruz. Projemizi hazırladık. Bölgeyi gezmeye gelenlerden sadece çevreye duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise şelale bölgesinin tabiat harikası bir yer olduğunu dile getirdi.

Haberal, şöyle konuştu:

"İnsanların tabiatla baş başa kalabileceği doğa harikası yerlerden biri. Florası, doğal yaşamıyla çok değerli bir köy. Şelalenin hemen arkasında yaylalar mevcut. Kademe kademe yükselen bir şelale. En büyüğü 10 metre yüksekliğinde. Pamukkale'yi andırıyor ama suyun yapısından dolayı rengi farklı. Yeşillikler içinde, etrafında meyve ağaçları olan bir bölge."

Bölgenin sağlıklı şekilde turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Hebaral, "Turizme kazandırırken koruyup kollayıp, gelecek nesillere bırakmak lazım. Burada insan oturduğunda nefes alıyor." dedi.

KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular
KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular
KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular
KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

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Kaynak: AA

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