Yeşilyurt belediyespor - darıca gençlerbirliği: 1-4

STAT: Yeşiltepe
HAKEMLER: Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah - Sefa, Halil İbrahim Can (Dk. 55 Ali Kemal), Ramazan Çavuş (Dk. 70 Alpay Aldemir), Mustafa Pınar, Vedat, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Dersim Şahan Kaynak (Dk. 63 Furkan Yiğit)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper - Mahmuthan Samet, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç (Dk. 84 Onuray), Ömer Demircan, Emre Pehlivan (Dk. 87 Erdem Dikbasan), Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan (Dk. 64 Nebi Tiryakioğlu), Fahrettin Bıyıklı
GOLLER: Dk. 30 Selim Dağ (Yeşilyurt Belediyespor) - Dk. 43 Ömer Demircan, Dk. 45+1 - Dk. 88 Berat Eyüpoğlu, Dk. 68 Nebi Tiryakioğlu (Darıca Gençlerbirliği)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-1 yenildi.