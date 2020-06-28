Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği - Son Dakika

Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden vatandaşlara 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda paketlerini...

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden vatandaşlara 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda paketlerini teslim ettiler.

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Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması neticesinde filyasyon ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde vaka sayısında artış olunca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokak karantina altına alınmıştı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda yardım kolilerini karantinadaki vatandaşlara ulaştırdı.


Mahallenin giriş noktasına gelen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, sosyal mesafe kuralları altında maske takarak mahallede yaşayan vatandaşlara gıda paketlerini teslim edip, istekleri olup olmadığını sordular.


"Yeşilyurt Belediyesine teşekkürler"


Yapılan yardımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Karantina süreci üzerinden bir hafta geçti, buradaki 32 evimizde bulunan vatandaşlarımıza Kaymakamlığımızın destekleriyle yardım kolilerini dağıttık. Süreç devam ettiği için Yeşilyurt Belediyemiz tarafından sera alanlarında yetiştirilen doğal ve organik ürünlerden oluşan sebze paketlerini de bugün dışarıya çıkamayan vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.


"Hemşerilerimizin 7/24 emrindeyiz"


Korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elini ulaştırmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Tecde Mahallemizin Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden bazı vatandaşlarımızın korona virüs testleri pozitif çıkmıştı. Daha sonra yapılan detaylı kontroller neticesinde her iki mahallemizdeki vaka sayısında artış olunca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokağımız karantinaya alınmıştı. Tedavileri devam eden tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifalar versin ve bir an önce bu beladan kurtulmalarına yardımcı olsun inşallah. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın daha önce bize ilettikleri taleplerini yerine getirmiştik. Bugünde Kaymakamlığımız ve Muhtarlığımızla birlikte 'Yeşil Gıda Seracılık' alanımızda üretilen sebzelerden oluşan yardım kolilerini Sosyal Destek Grubuyla birlikte karantinada ki vatandaşlarımızla ulaştırmaktayız. Yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak pandemi salgını başladığı andan itibaren halkımızın sorun yaşamadan bu süreci atlatması için gerek dezenfektan çalışmalarımız gerekse de ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek ve gıda yardımlarımıza büyük önem verdik. Vatandaşlarımızın 7/24 emrindeyiz. Hemşerilerimizden


ricamız sosyal mesafeye dikkat etsinler, salgın henüz kontrol altına alınmadı, maskelerimizi mutlaka takalım, temizliğimize dikkat edelim. Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizle hemşerilerimizin yüreklerine hitap etmeye, onların dualarını almaya gayret ediyoruz. Bizler hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


"Belediye başkanımızı ve muhtarımızı kutlarım"


Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise " Bu iki sokağımızda ki 32 hanemiz karantina altındalar. Yeşilyurt Belediyemizin tarımsal tabanlı sosyal projesi çerçevesinde üretmiş olduğu sebzeleri burada vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızı ziyaret edip ihtiyaçları olup olmadığını soracağız, ayrıca buradaki durumu yerinde görmüş olacağız. Yardımın yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca fedakarca görev yapan mahalle muhtarımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:35 Kaynak: İHA

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