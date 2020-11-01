Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu - Son Dakika

Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu

01.11.2020 18:35
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu, System.String[]

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından kısa süre içeresinde deprem bölgesine intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra enkaz altından çıkararak Türkiye'nin umudu oldu.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından kısa süre içeresinde deprem bölgesine intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra enkaz altından çıkararak Türkiye'nin umudu oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatıyla teyakkuza geçen Yıldırım Arama-Kurtarma ekipleri, kısa bir sürede deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. 3 tam donanımlı araç ve 11 personelle deprem çalışmalara katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, Bayraklı İlçesi'ndeki Adalet Mahallesi Barış Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri, depremin ardından 14 saat sonra enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren ile 3 kişiyi enkazdan çıkarmayı başardı.

Deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarının kendilerini büyük üzüntüye boğduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem haberi bizleri derinden sarstı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalarda öncelikle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduk. Tek amacımız enkaz altından bir canı daha kurtarmak. Tüm İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu
Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu

Arama Kurtarma, Yıldırım, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Arama Kurtarma İzmir'de umut oldu - Son Dakika


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