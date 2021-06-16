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BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI - Son Dakika

BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI

16.06.2021 11:11

BURSA'da, 2001 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Göz Vakfı, Yıldırım Göz Merkezi, kuruluşunun 20'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

BURSA'da, 2001 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Göz Vakfı, Yıldırım Göz Merkezi, kuruluşunun 20'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Mini konser ve tiyatro oyunlarıyla seslerini duyuracaklarını belirten Göz Vakfı Yıldırım Göz Merkezi Mesul Müdürü Op. Dr. Birtan Öztürk, "20 yıl içerisinde hastalarımıza empatik bir yolla yaklaşarak, dertlerini doğru bir şekilde anlayarak, onlara uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak, Bursa içerisinde önemli bir yer edindiğimizi düşünüyorum" dedi.

2001 yılında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hizmet vermeye başlayan Göz Vakfı Yıldırım Göz Merkezi, 'Aydınlık bir yaşam' mottosuyla 20 yıldır hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. 1397 yılında Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılan Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesindeki tarihi binada 20 yıldır göz sağlığı üzerine hizmet veren Yıldırım Göz Merkezi, etkin ve uygun tedavi yöntemleriyle hastalarına hizmet veriyor. Yıldırım Göz Merkezi'nin kuruluşunun 20'nci yılına özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Orkestra Şube Müdürlüğü, perşembe günü saat 21.00'da mini konser verecek. Öte yandan cuma günü saat 21.00'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, çeşitli oyunlar sergileyecek. Etkinlikler, Göz Nurunu Koruma Vakfı ve Yıldırım Göz Merkezi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

'ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİK'Merkezin kuruluş aşamalarından bahseden Göz Vakfı Yıldırım Göz Merkezi Mesul Müdürü Op. Dr. Birtan Öztürk, "Burası, İstanbul Göz Nurunu Koruma Vakfı'nın Bursa Şubesi olarak 2001 yılında hizmete açılan göz merkezidir. Vakfımızın bugün 20'nci yılı kutlamaları çerçevesinde birtakım etkinliklerde bulunuyoruz. 20 yıl içerisinde çok sayıda arkadaşımız bu grup içerisine gelmiş, kurumumuzu bugüne kadar getirmiştir. Emeklerinden dolayı bütün doktor arkadaşlarımıza, emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi borç bilirim. 20 yıl içerisinde hastalarımıza empatik bir yolla yaklaşarak, dertlerini doğru bir şekilde anlayarak, onlara uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak, Bursa içerisinde önemli bir yer edindiğimizi düşünüyorum. Kurumumuzda gözün ön tarafından arka segmentine kadar gerekli tanı ve tedavi hizmetleri yapılmaktadır" diye konuştu.EMPATİK VE UYGUN TEDAVİYLE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ20 yılda gelinen noktanın, gün geçtikçe daha ileriye taşındığını belirten Öztürk, "Teknolojik anlamda gerekli yatırımları yaparak etkin, empatik ve uygun tedavi yöntemleriyle hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu noktanın her geçen gün daha ileriye taşınacağını düşünüyorum. İstanbul Bayrampaşa'da 1984 yılında bir takım yardımsever vatandaşlarımızın göz sağlığında önlenebilir körlüklerin önüne geçmek amacıyla başlattıkları bu çalışmanın meyvelerini görmekteyiz. Bugüne kadar emeği geçen yardımsever vatandaşlarımız ve doktor arkadaşlarımıza çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. 20'nci yıl etkinlikleri kapsamında  Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle ortak düzenlediğimiz Türk sanat müziği konseri ve tiyatro  etkinliklerimizle vatandaşlarımıza sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bu vesileyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na, Bursa Büyükşehir Belediyesi TSM Orkestra Şube Müdürlüğü'ne ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'na ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum "ifadelerini kullandı.'HER ŞEYİ EN DOĞRU ŞEKİLDE YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Osmanlı Devleti döneminde kurulan binanın günümüzde amacına uygun olarak kullanıldığını dile getiren Göz Vakfı Yıldırım Göz Merkezi  Kurucu Başhekimi Op. Dr. Osman Seyrek, "2001 yılında bu binayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladık. İçinde bulunduğumuz tarihi bina, Osmanlı Devleti döneminde 1390'lu yıllarda Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış, Osmanlı'nın ilk hastanesidir. 1700'lü yılların sonuna kadar da şifa yurdu olarak kullanılmış ve burada sağlık hizmeti verilmiştir. Biz burayı kiralayarak yeniden sağlık hizmeti verdiğimiz için hem binanın tarihi açısından hem de bizim için iyi bir değerlendirme oldu diye düşünüyorum. Zaman zaman bina üzerinde bazı düzeltmeler yaparak binayı daha kullanışlı hale getirdik. Etik değerlere bağlı, göz sağlığı açısından yapılması gereken her şeyi en doğru şekilde yapmak için uğraşıyoruz. Görevimiz bu" şeklinde konuştu.


BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI
BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI
BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI
BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Devleti, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA-YILDIRIM GÖZ MERKEZİ'NDE 20'NCİ YIL HEYECANI - Son Dakika


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