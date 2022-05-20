Yıldırım Kaya Köy Enstitüsü Ziyaretinin Sekizincisini Perge Antik Kentindeki Aksu Köy Enstitüsü'ne Yaptı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 21 köy enstitüsünü ziyaret programının sekizincisini Perge antik kentindeki Antalya Aksu Köy Enstitüsü'ne yaptı. "Koruma Kurul Kararı" olan yerlerin Perge gibi restore edilmesi gerektiğini belirten Kaya, Aksu Köy Enstitüsü'nün hikayesini " İsmail Hakkı Tonguç, Perge'yi kuşbakışı seyrettikten sonra çok etkilenir ve 'ikinci 2 bin yıl sonra Perge'yi buraya kuruyoruz' der" diyerek anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan 21 köy enstitüsünü ziyaret programının sekizincisini Antalya Aksu Köy Enstitüsü'ne yaptı. Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Antalya İl Başkanlığı yöneticileri Gülser Avar, Ali Murat Özel ve Orkun Murat Muratlı; CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ve Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Yıldız, sendika, dernek temsilcileri ve köy enstitüsü mezunlarından oluşan bir heyet eşlik etti.

"TONGUÇ, PERGE'DEN ÇOK ETKİLENİR VE 'İKİNCİ 2 BİN YIL SONRA PERGE'Yİ BURAYA KURUYORUZ' DER"

Kaya, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Genç Cumhuriyet'in en büyük sorunu eğitimdi. 1935 yılında yapılan nüfus sayımına göre erkeklerin yüzde 76,7'si, kadınların ise yüzde 91,8'i okuma yazma bilmiyordu. O dönemde 40 bin köy vardı ve bu köylerin 31 bininde okul yoktu. İsmail Hakkı Tonguç (İlköğretim Genel Müdürü), Antalya'da kurulacak Köy Enstitüsü için 8 Mart 1940'ta Emin Soysal ve Tahir Erdem'in de bulunduğu bir heyetle birlikte Antalya'ya gelir. Tonguç ve arkadaşları Yeniköy Karabayır yöresini gezer, tarım arazisi olmadığını görürler. Yaşlı bir köylü onlara devlete ait geniş arazilerin bulunduğu Karanlık Sokak'a gitmelerini, orada yontmaya gerek olmayan taşlar olduğunu da belirtir. Tonguç ve arkadaşları söylenen yere gittiklerinde, bahsedilen taşların Perge'nin yıkıntıları olduğunu görürler. Perge, Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan antik bir kenttir. İsmail Hakkı Tonguç, Perge'yi kuşbakışı seyrettikten sonra çok etkilenir ve 'ikinci 2 bin yıl sonra Perge'yi buraya kuruyoruz' der.

"AKSU FEN LİSESİ MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLERİ BU BÖLGEYİ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Ahmet Tekelioğlu Ağa'dan 7.000 TL'ye 2 bin dönüm arazi alır. Yerleşkenin çevresi olan Macun köyü de Osman Ağa'dan alır. Antalya Aksu Köy Enstitüsü olarak 8 Nisan 1940 tarihinde kurulur. Macun köyü ilkokul binasında, 'Eğitmen Kursu ve Köy Enstitü Müdürlüğü' olarak faaliyete geçer. 1940 yılının Nisan ayında 83 öğrenci ile eğitim öğretime başlar. Antalya Aksu Köy Enstitüsü'ne Antalya, Muğla ve Mersin'in köylerinden öğrenci alınır. 1940 yılında Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nden gelen 18 öğrenci, 8 baraka yapar. Bu barakaların dördü eğitmenler, dördü de enstitü için kullanılır. Aksu Köy Enstitüsü'ne alınan ilk öğrenci Karabayır köyünden Süleyman Koç'tur. Okula 30 kız, 30 erkek öğrenci alımına karar verilir, ancak okula alınacak yeterli sayıda kız öğrenci bulunamadığı için okul öğrencilerin çoğunluğu erkeklerden oluşur. İlk müdür Talat Ersoy'dur, ondan sonraki de Halil Öztürk'tür. Aksu Köy Enstitüsü, ilköğretmen okuluna dönüştürülerek öğretmen okulu olarak yoluna devam eder.

1940'ta Aksu Köy Enstitüsü, İlk Öğretmen Okulu (1954), Aksu Öğretmen Okulu (1968), Aksu Öğretmen Lisesi (1973), Aksu Eğitim Enstitüsü (1977), Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi (1989), 2014'te de Aksu Fen Lisesi olarak eğitim öğretime devam eder. Burada şunu belirtmek isterim ki, Aksu Fen Lisesi Müdürü ve öğretmenleri öğrencileriyle birlikte bu bölgeyi gelecek kuşaklara taşımak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama takdir edersiniz ki bir okulun bütçesi ya da İlçe Milli Eğitim'in bütçesi bu sorunu çözmeye yetmez. Koruma Kurul Kararı olan bu yerlerin viraneye dönmüş olan yerleri de Perge gibi restore edilmelidir."