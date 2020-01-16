Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı - Son Dakika Spor

Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı

6 saat önce

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ve Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği Red Bull Homerun'a katılmak isteyen tüm kayakseverler, redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.

Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı, System.String[]

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ve Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği Red Bull Homerun'a katılmak isteyen tüm kayakseverler, redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.


8 Şubat 2020 Cumartesi günü Türkiye'nin en büyük kış spor etkinliği olan Red Bull Homerun, kayak merkezlerini ele geçiriyor. Audi'nin sponsorluğunda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, binlerce amatör ve profesyonel sporcu, eşsiz bir deneyim yaşayacak.


Kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor. Kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresini ziyaret edebilir.


Red Bull Homerun nedir?


Bu sene 11. yılını kutlayacak olan Red Bull Homerun, dünyanın en önemli kayak merkezlerinde gerçekleştirilen, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak kayak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.

Red Bull, Türkiye, Audi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

Son Dakika Haberleri
20:46 Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te - Son Dakika Spor
20:45 Ersan Parlatan: "Turu geçeceğimize eminiz" - Son Dakika Spor
20:44 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika Spor
20:42 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika Spor
20:34 Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor
19:51 Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]