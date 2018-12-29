Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Kasım (2)

Yılın Olayları 2018 - Kasım (2)

17 dakika önce

ABD, YENİ İRAN YAPTIRIMLARINI UYGULAMAYA BAŞLADI (05.11.2018) İran vatandaşlarından detaylar İran'da vatandaşların benzin alma detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları...

Yılın Olayları 2018 - Kasım (2), System.String[]
ABD, YENİ İRAN YAPTIRIMLARINI UYGULAMAYA BAŞLADI (05.11.2018)
İran vatandaşlarından detaylar
İran'da vatandaşların benzin alma detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin açıklamaları ve detayları

ABD'DEN PKK ELEBAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERENE ÖDÜL (06.11.2018)
TSK'nın Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütüne yönelik bombalama detayları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
TSK'nın Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütüne yönelik bombalama detayları
Kandil dağından detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamaları
Kandil dağından detaylar

ABD'DE ARA SEÇİMLERDEN "BÖLÜNMÜŞ KONGRE" ÇIKTI (06.11.2018)
ABD vatandaşlarının oy kullanmasından detaylar
Rockefeller Center önünde ABD vatandaşlarının seçim sonuçlarını izlemesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
ABD seçim sonuçlarını gösteren animasyon

ALTAY TANKININ SERİ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI (09.11.2018)
Altay tankı seri üretim projesi sözleşme imza töreninden detaylar
Altay tankından detaylar
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması
Altay tankı seri üretim projesi sözleşme imza töreni

YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (2)

2018 yılının Kasım ayında ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının uygulanmaya başlaması, ABD'nin PKK elebaşları hakkında ödül kararı, ABD'de ara seçimler ve Altay tankının seri üretim sözleşmesinin imzalanmasından oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:13 Kaynak: AA

İran, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 08:30:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Kasım (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]