YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)

6 saat önce

İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (11.

İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (11.02.2019)

Olay yerinden görüntüler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması

Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler

Olay yeri ekiplerinin çalışmaları

Şehitlerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanması

Şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenaze namazından görüntüler

Şehit yakınlarından görüntüler

Şehidin tabutu başında bekleyen askerler

Bakanlar, kuvvet komutanları, siyasetçiler ve vatandaşların cenaze namazı için camiye gelmeleri

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Yakup Avşar'ın cenaze töreni

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Ümit Özerli'nin cenaze töreni

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit İlyas Kaya'nın cenaze töreni

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ, TPAO'NUN TRAKYA'DAKİ BATI ÇELTİK-1 KUYUSU'NDA DOĞAL GAZI ATEŞLEDİ (11.02.2019)

Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Batı Çeltik-1 Kuyusunun ateşlenmesi

OZAN ARİF HAYATINI KAYBETTİ (13.02.2019)

Ozan Arif'in arşiv görüntüleri

Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ile röportaj

Ozan Arif'in cenaze töreni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine katılması

Cenaze namazının kılınması

İRAN'DA DEVRİM MUHAFIZLARI OTOBÜSÜNE İNTİHAR SALDIRISI: 27 ÖLÜ (13.02.2019)

Otobüsün enkazında ait olay yeri fotoğrafı

Cenaze töreninden görüntüler

Protesto gösterileri

Tabutların taşınması

RUSYA-TÜRKİYE-İRAN'IN KATILDIĞI SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI SOÇİ'DE YAPILDI (14.02.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın Soçi'de uçaktan inişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le tokalaşması

Türk ve Rus heyetinin toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin üçlü tokalaşması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)

2019 yılının Şubat ayında İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düşmesi, TPAO'nun Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazın ateşlenmesi, Ozan Arif'in vefatı, İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı ve Soçi'deki Rusya-Türkiye-İran'ın katıldığı Suriye konulu üçlü zirve toplantısından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:47 Kaynak: AA
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