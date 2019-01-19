Yılın Yerel Yöneticileri Seçildi

Beypazarı
'nda, Anadolu Yerel yönetimler Dergisi tarafından "Yılın yerel yöneticileri" ödül töreni gerçekleştirildi.
Derginin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz
, yerel yöneticilerin gerçekleştirdikleri projeler baz alınarak ödüllendirildiğini belirtti.
Oğuz, yoğun çalışmaları nedeniyle törene katılamayan belediye başkanlarına da plaketlerini kendilerini ziyaret ederek makamlarında vereceklerini söyledi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, belediye başkanlarını ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kaplan, Beypazarı'nın turizm, tarih, tarım ve kültürüyle Türkiye
'nin incisi olduğunu kaydetti.
Gecede "Asi Nehri Atık Su Arıtma Projesi"yle Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, "Konyaaltı Sahili
Projesi"yle Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, "Kırsal Kalkınmaya Destek Projesi"yle Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'in de aralarında olduğu 64 belediye başkanı ödüllendirildi.