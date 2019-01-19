Son Dakika Haberleri: Yılın Yerel Yöneticileri Seçildi

Yılın Yerel Yöneticileri Seçildi

30 dakika önce

Beypazarı'nda, Anadolu Yerel yönetimler Dergisi tarafından "Yılın yerel yöneticileri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Yılın Yerel Yöneticileri Seçildi, System.String[]
Beypazarı'nda, Anadolu Yerel yönetimler Dergisi tarafından "Yılın yerel yöneticileri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Derginin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz, yerel yöneticilerin gerçekleştirdikleri projeler baz alınarak ödüllendirildiğini belirtti.

Oğuz, yoğun çalışmaları nedeniyle törene katılamayan belediye başkanlarına da plaketlerini kendilerini ziyaret ederek makamlarında vereceklerini söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye başkanlarını ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaplan, Beypazarı'nın turizm, tarih, tarım ve kültürüyle Türkiye'nin incisi olduğunu kaydetti.

Gecede "Asi Nehri Atık Su Arıtma Projesi"yle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, "Konyaaltı Sahili Projesi"yle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Kırsal Kalkınmaya Destek Projesi"yle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında olduğu 64 belediye başkanı ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Mehmet Oğuz, Beypazarı, Güncel
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