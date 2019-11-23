Son Dakika Haberleri: Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor
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Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fayton işletmeciliğine son vermesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) hibe edilen 'Parissien ve Lillo' isimli atlar, adeta ikinci baharlarını yaşamaya başladı.

Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fayton işletmeciliğine son vermesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) hibe edilen 'Parissien ve Lillo' isimli atlar, adeta ikinci baharlarını yaşamaya başladı.


İzmir'de 1 Mayıs 2019'dan itibaren sona eren fayton taşımacılığında yıllarca çalıştırılan 2 at, BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'na gönderildi. Burada emekliliklerini yaşamaya başlayan Parissien ve Lillo isimli Haflinger ırkı atlar, okulun öğretim görevlileri Sercan Koray Yendim ve Soner Demir nezaretinde rehabilitasyon sürecine alındı. Süreci başarı ile tamamlayan Parissien ve Lillo, meslek yüksekokulunu ziyaret eden çocukların ilgi odağı haline geldi. Atlara gerekli biniş eğitimleri verilerek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile temel binicilik eğitimlerine başladıklarını söyleyen MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, "Parissien ve Lillo, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermenin yanında okulumuzu ziyaret eden çocuklarla da sevgi dolu, sıcak ilişkiler kuruyor. Burada adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizle güzel bir diyalog sürecindeler. Okulumuzda hem eğitimlerimize katkı sağlıyorlar hem de geri kalan ömürlerini çok daha iyi şartlarda ve sevgi dolu geçiriyorlar" dedi. - BURSA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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