YKS birincisi Çorum'dan - Son Dakika

YKS birincisi Çorum'dan

YKS birincisi Çorum'dan -YKS Türkiye birincisi Muhammed Emin Arayıcı'nın hedefi elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, tercihinin elektrik-elektronik ya...

YKS birincisi Çorum'dan, System.String[]

YKS birincisi Çorum'dan

-YKS Türkiye birincisi Muhammed Emin Arayıcı'nın hedefi elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği

ÇORUM - Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, tercihinin elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği olduğunu söyledi.

Çorum'da özel kolejde öğrenim gören Muhammed Emin Arayıcı (18), YKS'nin TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu. YKS şampiyonu öğrenciyi dizüstü bilgisayar ve başarı belgesiyle ödüllendiren Bilgi Koleji kurucusu Erkan Çifçi, "Bu sevinç ve gururu bizlere yaşatan öğrencimizi kutluyorum" dedi. Çifçi, "Tecrübeli eğitim kadromuzla sınavlara hazırlanan ve 500 tam puanla TYT Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, yıllardır birlikte olduğumuz, akademik başarısı ve kişiliği ile örnek bir öğrencimiz" diye konuştu.

Bilgi Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış, İlk ve Ortaokul Müdürü Murat Özdemir ve bazı öğretmenlerin de hazır bulunduğu toplantıda şampiyon öğrencinin ailesini de tebrik eden Çifçi, "Vatana ve millete hayırlı bir evlat yetiştiren Arayıcı Ailesi'ni de kutluyor, Muhammed Emin'in bahtının açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmeni olan babası Mutullah Arayıcı, annesi Tansu Arayıcı ve kardeşi Ahmet Arayıcı ile birlikte katıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Muhammed Emin Arayıcı, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini söyledi. Arayıcı, birinciliğin kendisine sürpriz olmadığını belirterek, çok çalıştığı için böyle bir sonucu beklediğini söyledi. Yakaladığı başarının bir, iki yılda olacak bir şey olmadığını kaydeden Arayıcı, ilkokuldan beri hem ailesinin hem de öğretmenlerinin yönlendirmesiyle düzenli ve planlı olarak çalıştığını, bunun sonucunda da YKS'de zorlu salgın sürecine rağmen başarılı olduğunu belirtti. Ortaokul sonrası katıldığı TEOG'da da dereceye giren ve Robert Koleji'ne kayıt yaptırmaya yeter puan olan başarılı öğrenci, o tarihte eğitimine Çorum'da devam etme kararı aldığını ve asla pişmanlık duymadığını kaydetti. Ülke ve dünya şartları doğrultusunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yükseköğrenim görmeyi istediğini belirten Muhammed Emin Arayıcı, "Benim için asıl başarı, üniversite hayatı sonucunda alacağım vazife ile vatanıma ve milletime hizmet etmek olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan baba Mutullah Arayıcı ise, "Çocukluğundan bu yana idealleri doğrultusunda mücadele eden ve çalışkan bir öğrenci olan Muhammed Emin, bizim için Allah'ın bir lütfu" diye konuştu.

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu anlatan Arayıcı, başarıda emeği geçen idareci ve öğretmenlere şükranlarını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Muhammed Emin, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS birincisi Çorum'dan - Son Dakika
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