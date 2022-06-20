YÖK Başkanı Özvar: "Bize düşen üniversitelerin önünü açmak" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: "Bize düşen üniversitelerin önünü açmak"

20.06.2022 12:50

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da konuştu "YKS'de 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan'da konuştu

" YKS'de 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü. Adaylar inşallah arzu ve hayal ettikleri programları kazanıp aramıza katılır"

ERZİNCAN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü. Adaylar inşallah arzu ve hayal ettikleri programları kazanıp aramıza katılır." dedi.

Erol Özvar, çeşitli programlara katılmak için geldiği Erzincan'da, valiliği ziyaret ettikten sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Osmanlı Alimi Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panele katıldı.

Burada konuşan Özvar, geçen hafta sonu YKS'ye katılan öğrencileri kutlayarak, "YKS'de 3 milyon 250 bine yakın öğrencimiz, adayımız üniversitelere girebilmek için büyük mücadele gösterip ter döktü. Adaylar inşallah arzu ve hayal ettikleri programları kazanıp aramıza katılır." dedi.

Bu yıl üniversitelere girişte TYT ve AYT'de barajları kaldırdıklarını belirten Özvar, bunun başarı sıralamasının kalkması anlamına gelmediğini aktardı.

Özvar, tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik ve hukuk gibi programlarda başarı sıralamasının devam ettiğini anlatarak, "Önümüzdeki yıllarda sadece Tükiye'de değil tüm dünyada yüksek öğretime talebin artacağını öngörüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, genç nüfusa sahip ülke vatandaşlarının daha fazla YÖK imkanlarından istifade edebilmeleri." dedi.

Hedeflerinin sadece lisans öğrenci sayısını artırmak ya da kontenjanları doldurmak olmadığını aktaran Özvar, amaçlarının en az bunun kadar önemli olan lisans üstündeki araştırmacı sayısını da artırmak olduğunu kaydetti.

Ülkeye daha fazla lisans üstü yeteneklere sahip doktor araştırmacı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Özvar, "OECD rakamlarına baktığımızda Türkiye halen doktoralı mezun vermek bakımından ortalamanın altında bulunmaktadır. Bu sebeple gelecek yıllardaki kaydetmek istediğimiz en önemli başarılardan birisi de doktoralı araştırmacı sayısını artırmak. Yüksek öğretim kurumları sayı itibarıyla 200'ü aşmış durumdadır. Her ilde bir üniversitenin bulunması gençlerin daha kolay yüksek öğretime ulaşmasına vesile olmaktadır." diye konuştu.

Özvar, Türkiye'de yeni kurulan üniversitelerin olduğunu ve bunlara biraz zaman verilmesi gerektiğini, üniversitelerin ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

"Bize düşen üniversitelerin önünü açmak"

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurum olma yönünde önemli gayret sarf ettiğini aktaran Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize düşen üniversitelerin önünü açmak, üniversitelerin ne kadro ne program ne de diğer hususlarda bir engel ile karşılaşmaması lazım, hak edenin kadro ve yer bulabilmesi, özgürce akademik çalışmaları gerçekleştirmeleri lazım. Huzurun, barışın olduğu ortamlarda ilmi çalışmalar artar, gerginliğin, çatışmanın, kavganın olduğu ortamlarda ise ilmi çalışmalar önemini kaybedip azalır. Bu, önem verdiğimiz hususların başında geliyor."

Üniversite hocalarının yayın kapasitesini ve üretkenliklerini artırmak için yoğun çalıştığını söyleyen Özvar, bu tarzda çalışan ve uluslararası iş birliği yapan hocalara pozitif ayrımcılık ve teşviklerin uygulanması ve onlara her türlü desteğin verilmesini gerektiğini dile getirdi.

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YÖK Başkanı Özvar, Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti YÖK Başkanı Özvar, Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti Özvar : 'YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik' Özvar : 'YÖK olarak Erzincan'a Deprem Teknolojileri Enstitüsü müracaatını oy birliğiyle kabul ettik'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: 'Bize düşen üniversitelerin önünü açmak' - Son Dakika

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