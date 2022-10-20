YÖK Başkanı Özvar ile Cezayir Başbakanı Bin Abdurrahman görüşmesinden detaylar YÖK Başkanı Özvar, Cezayir Başbakanı Bin Abdurrahman ile görüştü

CEZAYİR (AA) – Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ile yükseköğrenim ve bilimsel araştırma konularını görüştü.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de bulunan YÖK Başkanı Özvar ile beraberindeki heyet, Başbakan Bin Abdurrahman tarafından kabul edildi.

Başkent Cezayir'deki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasında çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme olanakları ve özellikle yükseköğretim ile bilimsel araştırma konularındaki ortaklıkların güçlendirilmesi ele alındı.

İki ülke arasındaki öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artması gerektiğine vurgu yapan YÖK Başkanı Özvar, iki ülke cumhurbaşkanlarının iradeleriyle bunu daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandıklarını söyledi.

Görüşmede Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kemal Biddari de hazır bulundu.

YÖK ile Cezayir Yükseköğretim Bakanlığı arasında mutabakat

Öte yandan YÖK Başkanı Özvar ile Cezayirli Bakan Biddari, Yükseköğretim Bakanlığında gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim konusunda ilişkileri yürütecek bir komitenin kurulmasına ilişkin mutabakat imzaladı.

Cezayir Yükseköğretim Bakanlığının daveti üzerine salı günü Cezayir'e gelen YÖK Başkanı Özvar ile beraberindeki heyetin çeşitli temasların ardından cuma günü ülkeden ayrılması planlanıyor.