YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da konuştu Açıklaması

12.06.2022 19:08
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin, "Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin, "Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı için Isparta'ya gelen Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'i makamında ziyaret etti.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminde genel öğrenci affının olduğunu söyledi.

TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirten Özvar, "Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.

Özvar, 3 milyon 250 bine yakın öğrencinin yakın zamanda üniversite sınavına gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adaylarımıza başarılar diliyorum çünkü sadece öğrenciler sınava girmiyor. En az öğrenciler kadar anne babalar da heyecanlı oluyor. Değerli öğrenciler, umarım istediğiniz, arzu ettiğiniz programı kazanırsınız. Umarım hayalini kurduğunuz bölümde okursunuz. İstediğiniz bölümü kazanamasanız bile en iyi, en başarılı öğrenci, bulunduğu programda gayret ederek başarılı olmak için çaba gösteren öğrencidir. Dolayısıyla bazen hayatta istediğimiz yerlerde olamayabiliriz, istediğimiz bölümleri okuyamayabiliriz, asıl önemli olan bulunduğumuz program ve bölümde elimizden gelen en iyi gayreti göstermektir."

Sınav süresinin yarım saat daha uzatıldığını hatırlatan Özvar, soruların zorluğu ya da kolaylığı hakkında kendisinin de hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Soruların uzman öğretmenler tarafından hazırlandığını anlatan Özvar, "Bu sorular hakkındaki zorluk kolaylıkla ilgili bırakın YÖK Başkanı'nın bilgisi olmasını, ÖSYM Başkanı'nın ya da başka bir kesimin soruları bilme imkanı söz konusu değil. Sorular öğrenciler için de bizim için de sürpriz olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erol Özvar, Akdeniz, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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