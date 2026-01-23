YÖK'ten Yeni Araştırmacı Ataması - Son Dakika
YÖK'ten Yeni Araştırmacı Ataması

YÖK\'ten Yeni Araştırmacı Ataması
23.01.2026 11:51
YÖK, 2025'te 398 nitelikli araştırmacıyı Türk üniversitelerine kazandırdı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelere kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 2025 yılında dünyanın önde gelen üniversitelerinin yanı sıra, sektörde aktif faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan toplam 398 araştırmacıyı, Türk üniversitelerinde görevlendirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelere kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-46'ncı maddesiyle, yurt içinde ve yurt dışında doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı olarak görevlendirilebilmesine imkan tanınıyor. Bu düzenleme ile doktoralı, nitelikli insan kaynağının yükseköğretim sistemine dahil edilmesi ve üniversitelerin akademi ile araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Buna paralel olarak, Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-34'üncü maddesi kapsamında da doktoralı araştırmacıların Ar-Ge ve tasarım projelerinde istihdam edilmesi sağlanıyor. Bu çerçevede nitelikli insan kaynağının araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinde etkin biçimde yer alması desteklenerek yükseköğretim sisteminde proje temelli üretim güçlendiriliyor.

2025 yılı genelinde Ek-46'ncı madde kapsamında Torino Üniversitesi, Microsoft Research-ABD, Newcastle Üniversitesi, Duke Üniversitesi, South China Normal Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Giessen Üniversitesi, College of Dental Medicine-Qatar Üniversitesi ve Politehnica Bükreş Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen birçok üniversite ve kurumundan 114 araştırmacının başvurusu onaylanarak Türk üniversitelerinde görevlendirildi. Bilimsel çalışma yapan toplam 114 araştırmacıdan 70'i Türkiye'den 38 farklı kurumdan görevlendirildi. Ek-46 kapsamında 70 doktor, 20 doçent ve 24 profesör geçen yıl akademide görev yaptı. Ek-34'üncü madde kapsamında ise 2025 yılında toplam 284 araştırmacının başvurusu onaylanarak yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmeleri sağlandı. Bu araştırmacıların 187'si programa ilk kez başvururken 97 araştırmacının ise görev süresi uzatılarak bilimsel faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanındı.

'YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİMİZDE DÖNÜM NOKTASI'

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı değerlendirmede, özellikle Ek-46 kapsamında görevlendirmeyle, sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının sektörle ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özvar, "Üniversitelerimizin gerek kamu gerek özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmelerini ve üniversitelerimizin bu imkanlardan daha çok istifade etmesini temenni ediyoruz. Uluslararasılaşma hedeflerimize üst seviyede hizmet eden bu uygulamalar, üniversite-sektör iş birliği açısından yükseköğretim sistemimizde bir dönüm noktası" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

