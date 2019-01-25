Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptığı Kaza Anı Kamerada

Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptığı Kaza Anı Kamerada

21 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Işık'a, halk otobüsü çarptı.

Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptığı Kaza Anı Kamerada, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Işık'a, halk otobüsü çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasının görüntülediği kazada yaralanan Işık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Dirit yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Işık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Işık, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan zabıta memurları ve vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Işık'ın yolun karşısına geçmek için yürürken, halk otobüsünün kendisine çarpması yer aldı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Denizli, Ahmet Işık, 3. Sayfa
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