Yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoföre 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Kırklareli'nde yolcu otobüsü ile yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şoför hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay yeri inceleme raporu, sayım ve tartım tespit tutanağı, şüpheli savunmaları ile nüfus ve adli sicil kayıtlarının yer aldığı iddianamede, sanıklar Hilmi T. ve Fevzi Ç. ile tutuklu sanık Ümit Y. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yolcu otobüsünde, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldığı yer alıyor.

Ayrıca iddianamede, dedektör köpeğinin bagaj bölümündeki halat çekme bölgesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 50 kilo 895 gram eroin, mono asetil morfin, asetil kodein, kafein, narkotin ve papaverin ele geçirildiği belirtiliyor.

Şüphelilerin yargılanmasına gelecek yıl şubat ayında başlanacak.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ağustos ayında gözaltına alınan şüphelilerden Ümit Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Hilmi T. ve Fevzi Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.