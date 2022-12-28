Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı

28.12.2022 23:57

Trabzon'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakta yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulaması aracılığıyla havada yanan uçak fotoğrafı yollayan yabancı uyruklu A.M.R. gözaltına alındı. Park pozisyonuna çekilerek güvenlik araması yapılan uçak yolcuların yeniden uçağa alınmasıyla 4 saat rötarla İstanbul'a hareket etti.

Trabzon Havalimanı'nda, saat 18.00'da Trabzon- İstanbul seferi gerçekleştirecek olan THY'ye ait uçakta bulunan yabancı uyruklu A.M.R., uçuş öncesi yolcuların cep telefonlarına "AirDrop" uygulaması aracılığıyla havada yanan uçak fotoğrafı yolladı. Panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi.

UÇAKTA BOMBA ARAMASI YAPILDI

Bunun üzerine aprona güvenlik güçleri çağırılırken, uçak da güvenli park alanına çekildi. Şüpheli A.M.R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi. Bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE HAVALİMANINA GELDİ

Yapılan aramada herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadı. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelerek, durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.

"TELEFONA VİRÜS BULAŞTIĞINI SANIYORUM"

Öte yandan gözaltı işlemleri süren A.M.R.'nin, turistik gezi amaçlı kente geldiği öğrenildi. Şüpheli A.M.R.'nin ilk ifadesinde, "Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım" dediği belirtildi.

Trabzon'da yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atan şahıs gözaltına alındı, uçakta bomba araması yapıldı

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDUK"

A.M.R.'nin, telefonuna gönderdiği fotoğrafı kabul ettiğini ve durumu kabin görevlilerine bildirdiğini söyleyen yolculardan Salih Surul, "Uçakta arka sıramızda yanda oturan yabancı şahıslar Airdrop üzerinden bir resim paylaştılar, ben de kabul ettim. Resmi açtığımda ve benim resmi gördüğümü anladıklarında tedirginlik yaşadılar. Kendi aralarında güldüler. Kabin görevlilerine haber verdim. Onlar da emniyet birimlerine haber verince bomba araması yaptılar. Şahıs sorguya alındı bütün yolcular indirildi. Güvenlik gittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Görüntüyü gönderdikleri diğer yolcular kabul etmedi, bir tek ben kabul ettim. O yüzden görevlilere haber vermek zorunda kaldım. Fotoğrafı görünce tedirgin olduk. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Böyle bir şey paylaşılması, insanları tedirginliğe itmenin, turist olarak gelip ülkemizde bu şekilde yapmaları can sıkıcı bir durum" dedi.

"10-15 DAKİKA KİMSE HAREKET EDEMEDİ"

Fotoğrafın kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini anlatan yolculardan Nihat Oğulcan Yıldırım da, "Uçaktaydık. Herkesin Airdrop'una yanmaya başlayan bir uçağın fotoğrafı geldi. Görüntüyü biz kabul etmedik. Uçakta 10-15 dakika kimse hareket edemedi. Pilotlar çıktı, 'sakin olun uçağı boşalacağız' dedi. Sonra ise uçağı boşaltıp aramaya başladılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da (2) Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da (2) Fransa'da öldürülen Türk gencin cenazesi toprağa verildi - Baba Asım Genç Fransa'da öldürülen Türk gencin cenazesi toprağa verildi - Baba Asım Genç

Türk Hava Yolları, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler...
23:31 Trabzonspor'un hezimeti sonrası Nihat Kahveci'den olay gönderme: Video gelecek mi?
22:55 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan kötü haber! Abdullah Avcı duyurdu
22:53 EYT düzenlemesi nasıl karşılandı? İşte siyaset ve iş dünyasından ilk tepkiler...
22:37 Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı
22:39 Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı
22:03 Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti
21:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun
21:16 Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
21:01 İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 23:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement