Yollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnun

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Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu

MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?