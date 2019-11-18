Son Dakika Haberleri: Yönetmen Prodromos Tsinikoris, Yeditepe Üniversitesi'ne konuk olacak
Son Dakika Güncel Yönetmen Prodromos Tsinikoris, Yeditepe Üniversitesi'ne konuk olacak - Son Dakika

Yönetmen Prodromos Tsinikoris, Yeditepe Üniversitesi'ne konuk olacak

6 saat önce

Yeditepe Üniversitesi, Yunanistan'da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikayelerinin anlatıldığı "Temiz Şehir" oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris'i ağırlayacak.

Yönetmen Prodromos Tsinikoris, Yeditepe Üniversitesi'ne konuk olacak, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi, Yunanistan'da yaşayan beş göçmen kadının gerçek hikayelerinin anlatıldığı "Temiz Şehir" oyununun yönetmeni Prodromos Tsinikoris'i ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Prodromos Tsinikoris, 27 Kasım'da, üniversite yerleşkesinde düzenlenecek "Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları" başlıklı panele katılacak.

Üniversitenin de destekçisi olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 13 Kasım-1 Aralık'ta yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimiyle tiyatroseverlerle buluşuyor.

Festivalde Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçen "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında, okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Festivalde yer alan tüm uluslararası yapımları, ilgili bölümün öğrencileri akademisyenleriyle birlikte izleme olanağı buluyor.


Panel, 27 Kasım'da, saat 16.00'da, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi, Yunanistan, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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