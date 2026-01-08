Yönetmen Seren Yüce'ye Silahlı Saldırı - Son Dakika
Yönetmen Seren Yüce'ye Silahlı Saldırı

Yönetmen Seren Yüce\'ye Silahlı Saldırı
08.01.2026 14:40
Şişli'de yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaralayan 5 şüpheli yakalandı; saldırının haraç için yapıldığı belirlendi.

ŞİŞLİ'de yönetmen Seren Yüce (51)'yi kargo görevlisi olarak kapısını çalıp ardından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı. Silahlı saldırının haraç almak için olduğu belirlenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olayın azmettriricisi olduğu belirlenen 5 şüpheliyle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi. Suç örgütü tarafından düzenlendiği belirlenen saldırının ardından şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda yönetmen Seren Yüce, kargo getirdiğini söyleyerek kapıyı çalan başında motosiklet kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet boş kovan ve saldırgana ait olduğu değerlendirilen bir çift eldiven bulundu.

YÖNETMEN SEREN YÜCE O ANLARI ANLATTI

Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Seren Yüce kendisini vuran kişiden şikayetçi olurken önceden de kendi ve eşinin tehdit edildiğini söyledi. Olay anını anlatan Seren Yüce "Kargonuz geldi diyerek kapıyı çaldılar. Açtığımda başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi vardı. Kargom nerede diye sorduğumda belinden bir şey çıkarmaya çalışarak 'Biraz bekle çıkarıyorum.' Dedi. Yaklaşık bir dakika boyunca belinden bir şey çıkartmaya çalıştı. Bu sürenin sonunda elinde bir tabanca görünce kapıyı kapamaya çalıştım. Ancak bir el ateş edip beni vurdu. Sonra da kaçtı" dedi.

İLK OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelileri takibe aldı. Olaydan sonra plakası değiştirilmiş bir motosikletle kaçtıkları belirlenen şüphelilerin kullandıkları aracın gerçek plakası tespit edildi. Polis düzenlediği ilk operasyonda motosikleti kullanan T.K.(27) ile motosikleti temin eden U.G.(36)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklanırken, U.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYONDA ÇETE ÇÖKERTİLDİ.

Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili ikinci operasyonunda Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda olayda silah kullanarak yönetmen Seren Yüce'yi yaralayan B.Y.(27), olayı organize ettiği öğrenilen F.F.K.(32) ile M.R.T.(30) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilere saldırı emrinin yurt dışından verildiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yönetmen Seren Yüce'ye Silahlı Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yönetmen Seren Yüce'ye Silahlı Saldırı - Son Dakika
