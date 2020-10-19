Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi - Son Dakika

Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi

19.10.2020 21:04
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi, System.String[]

Muğla İl Beyi, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve zamanda Çalış Yörük Çadırı sahibi İsmail Uzunoğlu'nun öğretmen kızı Tuğçe Uzunoğlu, hayatını Turizmci İbrahim Üçpınar ile birleştirdi.

Muğla İl Beyi, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve zamanda Çalış Yörük Çadırı sahibi İsmail Uzunoğlu'nun öğretmen kızı Tuğçe Uzunoğlu, hayatını Turizmci İbrahim Üçpınar ile birleştirdi.

Koca Çalış Mevkii'ndeki bir mekanda gerçekleşen düğün törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya illerindeki Yörük derneklerinin başkanları katıldı. Düğünde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı düğünde davetlilerin ateşi ölçülüp, maske takdim edildi. Tuğçe ve İbrahim çiftinin nikahı Fethiye Belediyesi Evlendirme Memuru Fatma Durgut tarafından kıyıldı. Çiftin şahitliklerini Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Özel bir okulun Müdürü Mehmet Uzunoğlu, Isparta Yörük İlbeyi Mustafa Küçükyaman, Antalya Yörük İlbeyi Hamdi Sarıca, Kadir Üçpınar ve Ramazan Akbal yaptılar. Genç çifte nikah cüzdanını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca sundu. Başkan Karaca yaptığı konuşmada, "Güzel bir sonbahar akşamı birbirini tamamlayan çiftimizi, bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadığınız için çiftimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. Bir Yörük çocuğu olarak, Yörük Türkmen Derneği Başkanımızın bu özel merasiminde bulunduğum için çok mutluyum. Çiftimize çıktıkları bu yolda mutluluklar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan önlemler kapsamında sadece genç çift dans ederken, takı merasimi de aynı şekilde gerçekleştirildi. İbrahim ve Tuğçe çiftinin oynadığı Kerimoğlu Zeybeği de izleyenlerden alkış aldı. Sadece aile yakınları takı takarken, davetliler ise oluşturulan sandığa zarflarla takılarını yapmış oldular. - MUĞLA

Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi

Üçpınar, Türkmen, Muğla, Yörük, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yörükler Uzunoğlu'nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi - Son Dakika Magazin

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