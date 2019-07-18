YouTube Music Uygulaması Türkiye'de, Geri Sayım Başladı!

YouTube Music Uygulaması 23 Temmuz'da Düzenlenecek Etkinlikle Türkiye
'de Kullanıma Sunuluyor.
YouTube Music Uygulamasının Özellikleri Nedir? YouTube Music Uygulaması Türkiye'de Ne Zaman Kullanılabilir?
Geri Sayım başladı ve YouTube Music Uygulamasının Türkiye'de kullanılması için sayılı günler var. 23 Temmuz tarihinde düzenlenecek etkinlikle devreye giriyor. Google
'ın online video platformu YouTube, Spotify
ve Apple
Music'e rakip olacak yeni uygulamasını Türkiye'de devreye alıyor. YouTube Music Uygulaması ilk olarak 2015 yılında hizmete girmişti.
50'den fazla ülkede YouTube Music Uygulaması Kullanılıyor
Google Türkiye tarafında "YouTube'un Yeni Uygulaması Başlıyor" başlıklı açıklamasına göre, 23 Temmuz Salı günü özel bir etkinlik düzenleniyor.
YouTube Music Özellikleri