YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik içeride ve dışarıda operasyonlar tam gaz devam ediyor. Son olarak PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG içinde savaştığı ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Muhammed B. (30), Adana'da saklandığı evde yakalandı. 'Uyuyan hücre' olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği değerlendirilen Muhammed B., ifadesinde, örgütle ilişiğini kestiğini öne sürdü.

İNŞAAT İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına eylemlere katılan Muhammed B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi. Adana'daki inşaatlarda işçi olarak çalıştığı saptanan Muhammed B.'nin, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi.

"ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİ KESTİĞİNİ" ÖNE SÜRDÜ

Yakalanması için harekete geçen ekipler, adresine yapılan baskınla Muhammed B.'yi gözaltına aldı.Emniyete götürülen Muhammed B.'nin, örgütün 'uyuyan hücresi' olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği belirtildi. İfadesinde YPG saflarında savaştığını kabul eden Muhammed B.'nin, örgütle ilişkisini kopardığını öne sürdüğü öğrenildi.

SİLAHLI FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Muhammed B.'nin, örgütün sözde üniformasıyla kamplarda çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.