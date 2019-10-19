Son Dakika Haberleri: Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı
Son Dakika Güncel Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı

26 dakika önce

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu askerlerine ateş açtı. 3 Suriye Milli Ordusu savaşçısı yaralandı.

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı. Örgütün keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek ve Güvenli Bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Türk heyeti olayı 'ateşkes' olarak değil, 'ara verme' olarak tanımlamıştı. Anlaşmada, operasyonlara 120 saat ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararlaştırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin yandaşları, fotoğrafları çarpıtarak manipülasyon yapıyor
Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:51:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]