YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

05.06.2022 14:14

Anadolu Ajansının (AA), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından çektiği görüntülerde, örgütün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görülüyor.

Anadolu Ajansının (AA), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından çektiği görüntülerde, örgütün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görülüyor.

Terör örgütü YPG/ PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

AA'nın Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yaptığı çekimde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

Teröristler kendi ailelerini ilçe dışına gönderiyor

Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG/PKK'lılar harekete geçti.

AA'nın Tel Rıfat'taki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksud mahallesine gitti.

Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin Kampı'na yerleşti. Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG/PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor.

Fefin Kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Rusya ve YPG/PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı. Tel Rıfatlılar 6 yıldır evlerine dönme umudu taşıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

YORUMLAR
500
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada 3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
Kaynak: AA

Türkiye, Fırat, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "6'lı masa dağılıyor" iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement