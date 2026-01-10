YPG/SDG Halep Valilik Binası'na İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
YPG/SDG Halep Valilik Binası'na İHA Saldırısı Düzenledi

10.01.2026 16:42
YPG/SDG, Halep'teki valilik binasına kamikaze İHA ile saldırı yaptı, camlar kırıldı, güvenlik sevk edildi.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Halep Valiliği binasını kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Can kaybı yaşanmadı.

YPG, HALEP VALİLİĞİ'Nİ KAMİKAZE İHA İLE VURDU

Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu binanın camları kırılırken olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Bölgedeki AA muhabiri, saldırının ardından valilik çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

SALDIRI, BASIN TOPLANTISINDAN SONRA OLDU

Suriye makamlarından saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Suriye devlet televizyonu, saldırının Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib'in katılımıyla valilik binasında düzenlenen basın toplantısının ardından gerçekleştiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamikaze İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görüldü.

YPG, HALEP'E KAMİKAZE İHA'LARLA SALDIRIYOR

Halep'teki işgal ettiği mahallelerde ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/SDG, kente kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü valilik binasının yanı sıra Halep kent merkezine de kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

