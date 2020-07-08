Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor

Yeşil-siyahlı ekip, ligi Denizli'de MKE Ankaragücü maçı ile tamamlayacak.

Teknik direktör Bülent Uygun 'un istifasının ardından yoluna antrenör Levent Kartop ile devam eden Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor 'u konuk ettikten sonra 18 Temmuz Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.

Son 5 müsabakada sadece 1 puanı hanesine yazdırabilen Yukatel Denizlispor, maç fazlasıyla düşme hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor 'un 3 puan önünde 13. sırada bulunuyor.

Ligin tekrar başlamasıyla çıktığı 5 maçta Demir Grup Sivasspor 'a 1-0, Beşiktaş 'a 5-1, Gaziantep FK'ye 1-0 ve Medipol Başakşehir 'e 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, tek puanını Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle aldı.

Yukatel Denizlispor , Süper Lig'e verilen aranın ardından yaptığı 5 maçta da galip gelemedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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